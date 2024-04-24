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Атака дронов на РФ: в Липецке упал беспилотник, в Смоленской области горит нефтебаза

Фото: дроны атаковали два региона России (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью Россию снова атаковали ударные беспилотники. На территорию города Липецк упал дрон, а в Смоленской области горит нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, губернатора Смоленской области Василия Анохина и местные паблики.

Так, во время атаки произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка.

Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Тем временем в Смоленской области загорелась нефтебаза. После атаки беспилотников произошло возгорание на топливно-энергетических объектах в двух районах области.

"По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - написал губернатор области Василий Анохин.

Атаки дронов на РФ

На территории РФ значительно участились случаи различных пожаров и взрывов, которые часто объясняют атаками беспилотников. Они происходят в разных регионах, однако чаще на соответствующие "налеты" рассказывают представители власти в приграничных с Украиной областях.

Так, в ночь на 24 апреля в Воронежской области по дронам работали силы противовоздушной обороны. На территории одного из поселков городского типа загорелось частное домостроение.

В ночь на 23 апреля власти Белгородской области заявляли об атаке ударных дронов по городу и району.

В ночь на 20 апреля, беспилотники атаковали сразу восемь областей России. В результате работы ПВО вспыхнули пожары и был поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры.

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