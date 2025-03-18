Атака дронів по Полтавській області: пошкоджені житлові будинки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Полтавської ОВА Володимира Когута.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Окрім того, загорівся трав’яний насип, але рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За інформацією місцевої влади, внаслідок падіння уламків безпілотника у Лубенському районі пошкоджено покрівлю та вікна двох приватних будинків, а також одного нежитлового приміщення.

Вночі російські війська знову атакували Полтавську область. Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по ворожих цілях, проте є пошкодження цивільної інфраструктури.

Атака на Україну

В ніч на вівторок, 18 березня, російський агресор знову тероризував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях півночі, сходу, півдня та центру оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

На тлі атаки БпЛА, у Черкаській області та в районі Черкас лунали вибухи.

У ніч на 18 березня російські ударні дрони атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів загорілися два підприємства, але пожежі швидко ліквідували.

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