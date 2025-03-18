Атака дронов по Полтавской области: повреждены жилые дома

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя председателя Полтавской ОГА Владимира Когута.

Ночью российские войска снова атаковали Полтавскую область. Силы противовоздушной обороны успешно отработали по вражеским целям, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Фото: Полтавская ОГА

По информации местных властей, в результате падения обломков беспилотника в Лубенском районе повреждена кровля и окна двух частных домов, а также одного нежилого помещения.

Фото: Полтавская ОГА

Кроме того, загорелась травяная насыпь, но спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По предварительной информации, пострадавших нет.