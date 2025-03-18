Атака дронов по Полтавской области: повреждены жилые дома
РФ атаковала Полтавскую область ночью. В результате падения обломков повреждены здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя председателя Полтавской ОГА Владимира Когута.
Ночью российские войска снова атаковали Полтавскую область. Силы противовоздушной обороны успешно отработали по вражеским целям, однако есть повреждения гражданской инфраструктуры.
По информации местных властей, в результате падения обломков беспилотника в Лубенском районе повреждена кровля и окна двух частных домов, а также одного нежилого помещения.
Кроме того, загорелась травяная насыпь, но спасатели оперативно ликвидировали пожар.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Атака на Украину
В ночь на вторник, 18 марта, российский агрессор снова терроризировал Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях севера, востока, юга и центра объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
На фоне атаки БпЛА, в Черкасской области и в районе Черкасс раздавались взрывы.
В ночь на 18 марта российские ударные дроны атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов загорелись два предприятия, но пожары быстро ликвидировали.
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