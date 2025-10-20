Атака дронів на Оренбурзький завод "Газпрому" вплинула на видобуток Казахстану, - Reuters

Атака українських дронів на Оренбурзький газопереробний завод змусила сусідній Казахстан скоротити видобуток на родовищі Карачаганак на 25-30%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Оренбурзький завод "Газпрому" був змушений призупинити прийом газу з Казахстану, повідомило в неділю, 19 жовтня, міністерство енергетики Казахстану.

За даними двох джерел агентства, сьогодні, 20 жовтня, видобуток на Карачаганаку знизився до 25 000-28 000 метричних тонн зі звичайного рівня 35 000-35 500.

Вони повідомили, що Оренбург може відновити частину постачання газу з Карачаганака сьогодні, проте не сказали, коли буде відновлено нормальний рівень постачання.

Видобуток нафти і газу на Карачаганаку тісно пов'язані між собою, тобто родовище не може видобувати багато нафти, якщо видобуток газу знижується.

Окрім переробки в Оренбурзі, газ з Карачаганака використовується для повторного закачування з метою підтримки тиску в пласті, а також для виробництва електроенергії на місцевих об'єктах.

Оренбурзький газопереробний завод інтегрований у міжнародний проект KazRosGaz (Росія-Казахстан), який переробляє газ із казахстанського родовища Карачаганак.