Атака дронів на Одесу: постраждали житлові будинки та навчальний заклад

У ніч на 21 лютого Одеса зазнала удару з боку безпілотників.

За попередніми даними, дрони завдали пошкоджень міській інфраструктурі та кільком житловим об'єктам.

Руйнування зафіксовано в різних районах міста, що вказує на скоординовану атаку.

Постраждалі об'єкти

Відомо про пошкодження чотирьох житлових будинків, а також одного навчального закладу. Інформація про постраждалих і можливі жертви поки уточнюється. Фахівці перевіряють стан будівель і проводять первинну оцінку збитків.

Подальші дії

Місцеві органи влади та екстрені служби продовжують роботу на місцях події, оцінюють наслідки та забезпечують безпеку жителів.

Усі подробиці та офіційні коментарі буде надано після завершення перевірки.

У соціальних мережах шириться інформація про масштабні пожежі на місці падіння безпілотників. Як і в минулу атаку, дрони просто падали на житлові будинки. Очевидці стверджують, що пожежі було локалізовано, проте деякі будинки вигоріли до тла.

Варто зазначити, що останнім часом Одеса все частіше стає ціллю для російської агресії. Ворог не полишає спроб придушити мирне населення курортного регіону України.