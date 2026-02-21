Атака дронів на Одесу: постраждали житлові будинки та навчальний заклад

У ніч на 21 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Уже відомі перші деталі атаки від влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської військової адміністрації Сергія Лисака в мережі Telegram.
У ніч на 21 лютого Одеса зазнала удару з боку безпілотників.
За попередніми даними, дрони завдали пошкоджень міській інфраструктурі та кільком житловим об'єктам.
Руйнування зафіксовано в різних районах міста, що вказує на скоординовану атаку.
Відомо про пошкодження чотирьох житлових будинків, а також одного навчального закладу. Інформація про постраждалих і можливі жертви поки уточнюється. Фахівці перевіряють стан будівель і проводять первинну оцінку збитків.
Місцеві органи влади та екстрені служби продовжують роботу на місцях події, оцінюють наслідки та забезпечують безпеку жителів.
Усі подробиці та офіційні коментарі буде надано після завершення перевірки.
У соціальних мережах шириться інформація про масштабні пожежі на місці падіння безпілотників. Як і в минулу атаку, дрони просто падали на житлові будинки. Очевидці стверджують, що пожежі було локалізовано, проте деякі будинки вигоріли до тла.
Варто зазначити, що останнім часом Одеса все частіше стає ціллю для російської агресії. Ворог не полишає спроб придушити мирне населення курортного регіону України.
Нагадуємо, що в ніч на 17 лютого Росія завдала удару по Одесі з використанням ударних безпілотників. Дрони летіли на вкрай низькій висоті, і перші вибухи прогриміли до того, як у місті було оголошено сигнал повітряної тривоги, що ускладнило оперативне реагування екстрених служб.
Зазначимо, що в ніч на 27 січня Одеса зазнала обстрілу з боку ворога: удари припали на житлові будинки, розташовані майже в самому центрі міста, у Хаджибейському районі, що спричинило пошкодження будівель і стурбованість місцевих жителів.