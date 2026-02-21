Атака дронов на Одессу: пострадали жилые дома и учебное заведение

В ночь на 21 февраля Одесса подверглась удару со стороны беспилотников.

По предварительным данным, дроны нанесли повреждения городской инфраструктуре и нескольким жилым объектам.

Разрушения зафиксированы в разных районах города, что указывает на скоординированную атаку.

Пострадавшие объекты

Известно о повреждениях четырех жилых домов, а также одного учебного заведения. Информация о пострадавших и возможных жертвах пока уточняется. Специалисты проверяют состояние зданий и проводят первичную оценку ущерба.

Дальнейшие действия

Местные органы власти и экстренные службы продолжают работу на местах происшествия, оценивают последствия и обеспечивают безопасность жителей.

Все подробности и официальные комментарии будут предоставлены после завершения проверки.

В социальных сетях ходит информация о масшатбных пожарах на месте падения беспилотников. Как и в прошлую атаку, дроны просто падали на жилые дома. Очевидцы утверждают, что пожары были локализованы, однако некоторые дома выгорели до тла.

Стоит отметить, что в последнее время Одесса все чаще становиться целью для российской агрессии. Враг не оставляет попыток подавить мирное население курортного региона Украины.