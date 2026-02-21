Атака дронов на Одессу: пострадали жилые дома и учебное заведение

В ночь на 21 февраля Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. Уже известны первые детали атаки от властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.
Читайте также: Атака на РФ: горит завод по производству "Искандеров", закрыт аэропорт в Ижевске
В ночь на 21 февраля Одесса подверглась удару со стороны беспилотников.
По предварительным данным, дроны нанесли повреждения городской инфраструктуре и нескольким жилым объектам.
Разрушения зафиксированы в разных районах города, что указывает на скоординированную атаку.
Известно о повреждениях четырех жилых домов, а также одного учебного заведения. Информация о пострадавших и возможных жертвах пока уточняется. Специалисты проверяют состояние зданий и проводят первичную оценку ущерба.
Местные органы власти и экстренные службы продолжают работу на местах происшествия, оценивают последствия и обеспечивают безопасность жителей.
Все подробности и официальные комментарии будут предоставлены после завершения проверки.
В социальных сетях ходит информация о масшатбных пожарах на месте падения беспилотников. Как и в прошлую атаку, дроны просто падали на жилые дома. Очевидцы утверждают, что пожары были локализованы, однако некоторые дома выгорели до тла.
Стоит отметить, что в последнее время Одесса все чаще становиться целью для российской агрессии. Враг не оставляет попыток подавить мирное население курортного региона Украины.
Напоминаем, что в ночь на 17 февраля Россия нанесла удар по Одессе с использованием ударных беспилотников. Дроны летели на крайне низкой высоте, и первые взрывы прогремели до того, как в городе был объявлен сигнал воздушной тревоги, что осложнило оперативное реагирование экстренных служб.
Отметим, что в ночь на 27 января Одесса подверглась обстрелу со стороны врага: удары пришлись на жилые дома, расположенные почти в самом центре города, в Хаджибейском районе, что вызвало повреждения зданий и обеспокоенность местных жителей.