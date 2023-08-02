Атака дронов на Одесскую область: РФ запустила "Шахеды" необычной траекторией

Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Однако сегодня "Шахеды" запустили необычную траекторию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" .

"Ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области. Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что россияне обычно запускают беспилотники с берегов какого-то одного моря. Впрочем, этой ночью "Шахеды" выпустили из Азовского через Черное.

Атака дронов на Одесскую область

Российские оккупанты атаковали беспилотниками портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В регионе раздавались мощные взрывы.

"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - отметили в Одесской ОВА.

Что известно об атаке по Украине ночью 2 августа, читайте в материале РБК-Украина.