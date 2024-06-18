Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові знімки наслідків

Атака дронів на НПЗ у Ростовській області

Нагадаємо, у Ростовській області РФ у ніч проти 18 червня сталася атака дронів на нафтобазу у місті Азов, внаслідок чого спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Вже вранці у пресслужбі МНС Росії заявили, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області в Азовському районі становить 5 тисяч кубічних метрів.

Пізніше джерело РБК-Україна повідомило, що сьогоднішня атака по нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ.

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