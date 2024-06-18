Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові знімки наслідків

Українські дрони вночі 18 червня атакували нафтобазу у місті Азов Ростовської області РФ. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару, на яких видно сильну пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свобода "Схеми".
Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази триває пожежа.
Однак оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість.
Журналісти зазначають, що уражена нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт". Через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.
Нагадаємо, у Ростовській області РФ у ніч проти 18 червня сталася атака дронів на нафтобазу у місті Азов, внаслідок чого спалахнули резервуари з нафтопродуктами.
Вже вранці у пресслужбі МНС Росії заявили, що площа пожежі на нафтобазі в Ростовській області в Азовському районі становить 5 тисяч кубічних метрів.
Пізніше джерело РБК-Україна повідомило, що сьогоднішня атака по нафтобазах в Ростовській області є спецоперацією СБУ.
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