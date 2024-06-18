Атака дронов на нефтебазу в Ростовской области: появились спутниковые снимки последствий

Атака дронов на НПЗ в Ростовской области

Напомним, в Ростовской области РФ в ночь на 18 июня произошла атака дронов на нефтебазу в городе Азов, в результате чего вспыхнули резервуары с нефтепродуктами.

Уже утром в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области в Азовском районе составляет 5 тысяч кубических метров.

Позже источник РБК-Украина сообщил, что сегодняшняя атака по нефтебазам в Ростовской области является спецоперацией СБУ.

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