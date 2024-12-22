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Атака дронів на нафтобазу в Орлі. В ЦПД пояснили важливість об'єкта

Росія, Неділя 22 грудня 2024 15:17
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Атака дронів на нафтобазу в Орлі. В ЦПД пояснили важливість об'єкта Фото: дрони атакували нафтобазу в Орлі (t.me mchs_official)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні була скоєна атака дронів на нафтобазу в Орлі. Дане підприємство є важливим логістичним об’єктом для Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

За даними Коваленка, нафтобаза, яка була сьогодні атакована дронами, підтримувала угруповання російських військ відразу в кількох областях.

"Палаюча нафтобаза в Орлі є важливим логістичним об’єктом, який підтримує угруповання російських військ у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, а також ті, які ведуть бойові дії в Харківській області", - пояснив керівник ЦПД.

Зауважимо, раніше стало відомо, що у ніч на 22 грудня вибухи пролунали в Орловській області Росії.

Як повідомили у мережі було гучно в районі міста Орел. Губернатор області поскаржився на атаку дронів. За його словами, виникла пожежа на нафтобазі "Старий кінь".

Зазначимо, що це не перша атака саме на цю нафтобазу, адже ще в ніч на 14 грудня Сили оборони України атакували цю нафтобазу в Орлі.

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