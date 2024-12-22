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Атака дронов на нефтебазу в Орле. В ЦПД объяснили важность объекта

Россия, Воскресенье 22 декабря 2024 15:17
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Атака дронов на нефтебазу в Орле. В ЦПД объяснили важность объекта Фото: дроны атаковали нефтебазу в Орле (t.me mchs_official)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня была совершена атака дронов на нефтебазу в Орле. Данное предприятие является важным логистическим объектом для Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По данным Коваленко, нефтебаза, которая была сегодня атакована дронами, поддерживала группировки российских войск сразу в нескольких областях.

"Горящая нефтебаза в Орле является важным логистическим объектом, который поддерживает группировки российских войск в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также те, которые ведут боевые действия в Харьковской области", - пояснил руководитель ЦПД.

Заметим, ранее стало известно, что в ночь на 22 декабря взрывы прогремели в Орловской области России.

Как сообщили в сети было громко в районе города Орел. Губернатор области пожаловался на атаку дронов. По его словам, возник пожар на нефтебазе "Старый конь".

Отметим, что это не первая атака именно на эту нефтебазу, ведь еще в ночь на 14 декабря Силы обороны Украины атаковали эту нефтебазу в Орле.

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