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Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела

Фото: атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Нічна атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Крім того, джерела натякнули на те, що "всі пташки долетіли до Москви".

Атака дронів на Москву: коротко про головне

Нагадаємо, що сьогодні вночі Москву атакували два безпілотники. Повідомляється, що один БПЛА влучив у бізнес-центр, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а інший впав недалеко від будинку Міноборони РФ та штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.

Міноборони РФ встигло відзвітувати, що нібито "перехопило два безпілотники". Там вже звинуватили в атаці українську сторону.

Тим часом розслідувач Bellingcat Христо Грозєв звернув увагу, що поряд з місцем падіння уламків безпілотника знаходиться Військовий університет, а також кілька секретних об'єктів Головного розвідувального управління РФ, зокрема "штаб кібератак ГРУ".

Другий дрон влучив у бізнес-центр. У результаті чого в будівлі вибиті шибки на 17-му і 18-му поверхах на площі 50 квадратів. У цій будівлі знаходиться магазин "Леруа Мерлен".

У московській мерії заявили, що рух навколо місць падіння безпілотників перекрито.

Варто додати, що Москва та Підмосков'я неодноразово з початку повномасштабної війни з РФ піддавалися атаці дронів. Так, 4 липня під Москвою, у місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував військову частину.

При цьому ще раніше, на початку травня два БПЛА змогли долетіти до Кремля.

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Москваатака дронів