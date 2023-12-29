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Атака дронів: у Львові пошкоджено інфраструктуру, спалахнула пожежа

Фото: у Львові "Шахед" пошкодив об'єкт інфраструктури, спалахнула пожежа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові атакували Львівську область ударними дронами Shahed. У Львові є приліт по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Андрія Садового.

"За попередньою інформацією більше 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає", - йдеться у повідомленні.

Російський обстріл України 29 грудня

Сьогодні вночі, 29 грудня, російські окупаційні війська атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа в багатоповерхівці.

Також вибухи лунали у Яворівському районі Львівської області та Львові. Повідомлялося про роботу ППО.

У Харкові близько 5 ранку прогриміли як мінімум шість вибухів.

Крім того, росіяни обстріляли Сумську область. Є поранені, пошкоджено багатоквартирний будинок.

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