ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака дронів на Київську область: у поліції показали наслідки

Новость на русском →
Київська область, Четвер 26 січня 2023 14:37
Атака дронів на Київську область: у поліції показали наслідки Фото: у поліції показали наслідки нічної атаки дронів на Київську область (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок сьогоднішньої нічної атаки ворожих безпілотників у Київській області пошкоджено 5 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

За його словами, правоохоронці отримали 38 повідомлень про проліт ворожих дронів під час нічної атаки. Частину "Шахедів" збили сили ППО, проте є й пошкодження цивільної інфраструктури через влучання.

"Так, внаслідок атаки пошкоджено 5 житлових будинків та ще 7 об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів", - написав Нєбитов.

На щастя, потерпілих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали комбінованого удару по Києву та області. Спершу вони запустили дрони, які повинні виявляти та виснажувати сили ППО, а потім ракети.

Уламок російської ракети упав у нежитлову будівлю у Голосіївському районі Києва, загинув чоловік, ще двоє постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область полиция Війна Росії проти України
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла