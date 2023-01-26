Атака дронов на Киевскую область: в полиции показали последствия

В результате сегодняшней ночной атаки вражеских беспилотников в Киевской области повреждены 5 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова .

По его словам, правоохранители получили 38 сообщений о пролете вражеских дронов во время ночной атаки. Часть "Шахедов" сбили силы ПВО, однако есть и повреждение гражданской инфраструктуры из-за попадания.

"Так, в результате атаки повреждены 5 жилых домов и еще 7 объектов и сооружений. Пострадали также более 40 автомобилей", - написал Небытов.

К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, сегодня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области. Сначала они запустили дроны, которые должны обнаруживать и истощать силы ПВО, а затем ракеты.

Обломок российской ракеты упал в нежилое здание в Голосеевском районе Киева, погиб мужчина, еще двое пострадали.

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