ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака дронов на Киевскую область: в полиции показали последствия

Новина українською →
Киевская область, Четверг 26 января 2023 14:37
Атака дронов на Киевскую область: в полиции показали последствия Фото: в полиции показали последствия ночной атаки дронов на Киевскую область (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате сегодняшней ночной атаки вражеских беспилотников в Киевской области повреждены 5 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

По его словам, правоохранители получили 38 сообщений о пролете вражеских дронов во время ночной атаки. Часть "Шахедов" сбили силы ПВО, однако есть и повреждение гражданской инфраструктуры из-за попадания.

"Так, в результате атаки повреждены 5 жилых домов и еще 7 объектов и сооружений. Пострадали также более 40 автомобилей", - написал Небытов.

К счастью, пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, сегодня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и области. Сначала они запустили дроны, которые должны обнаруживать и истощать силы ПВО, а затем ракеты.

Обломок российской ракеты упал в нежилое здание в Голосеевском районе Киева, погиб мужчина, еще двое пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область полиция Война России против Украины
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света