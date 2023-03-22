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Атака дронів на Київську область: кількість загиблих зросла до восьми

Фото: Атака дронів на Київську область (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Дмитро Браславський

Кількість загиблих в наслідок нічної атаки дронами по Київській області зросла до восьми осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головного управління ДСНС України у Київській області.

"Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 18:00 загинуло 8 осіб, постраждало 7 осіб та врятовано 1 особу.

"Ймовірно під завалами перебуває 4 особи. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, що у Київській області внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені гуртожитки та ліцей у місті Ржищів.

Сьогодні вночі РФ вночі атакувала Україну іранськими "Шахедами" з Брянської області. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури в Житомирській області.

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