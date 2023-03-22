Атака дронів на Київську область: кількість загиблих зросла до восьми

Кількість загиблих в наслідок нічної атаки дронами по Київській області зросла до восьми осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головного управління ДСНС України у Київській області.
"Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 18:00 загинуло 8 осіб, постраждало 7 осіб та врятовано 1 особу.
"Ймовірно під завалами перебуває 4 особи. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, що у Київській області внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені гуртожитки та ліцей у місті Ржищів.
Сьогодні вночі РФ вночі атакувала Україну іранськими "Шахедами" з Брянської області. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури в Житомирській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.