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Атака дронов на Киевскую область: количество погибших возросло до восьми

Фото: Атака дронов на Киевскую область (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Дмитрий Браславский

Число погибших в результате ночной атаки дронами по Киевской области возросло до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

"Ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 погибли 8 человек, пострадали 7 человек и спасены 1 человек.

"Вероятно под завалами находятся 4 человека. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что в Киевской области в результате ночной атаки дронов повреждены общежития и лицей в городе Ржищев.

Сегодня ночью РФ ночью атаковала Украину иранскими "Шахедами" из Брянской области. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры в Житомирской области.

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