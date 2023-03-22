Атака дронов на Киевскую область: количество погибших возросло до восьми

Число погибших в результате ночной атаки дронами по Киевской области возросло до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

"Ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 погибли 8 человек, пострадали 7 человек и спасены 1 человек.

"Вероятно под завалами находятся 4 человека. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются", - добавили в ГСЧС.