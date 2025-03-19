Атака дронів на Київську область: кількість поранених зросла (фото)

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 19 березня російська армія атакувала Україну шістьма рекетами, зокрема балістикою, і 145 дронами. Тривогу в країні оголошували кілька разів.

Зокрема, на Київ росіяни направили одразу 45 дронів, 19 з яких було збито ППО. А в Київській області через атаку дронів було пошкоджено будинки. Раніше повідомлялося про одного пораненого.

Також РФ вдарила дронами по енергосистемі залізниці в Дніпропетровській області. Для гасіння пожежі на одному з об'єктів регіону залучали пожежний поїзд.

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