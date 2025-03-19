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Атака дронів на Київську область: кількість поранених зросла (фото)

Фото: через атаку дронів на Київську область 19 березня постраждали двоє людей (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували дронами Київську область в ніч на 19 березня. Наразі вже відомо про двох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, уночі 19 березня через падіння уламків ворожого БпЛА у Бучанському районі постраждали дві людини. 

"60-річний чоловік отримав поранення нижніх кінцівок та був госпіталізований. Йому надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ на Київську область

Вогнеборці ліквідували займання в таунхаусах. Також у трьох населених пунктах району пошкоджено автівки та частково зруйновано приватні будинки.
 

 

Наслідки атаки РФ на Київську область в ніч на 19 березня (facebook.com/MNSKOB)

В Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 19 березня російська армія атакувала Україну шістьма рекетами, зокрема балістикою, і 145 дронами. Тривогу в країні оголошували кілька разів.

Зокрема, на Київ росіяни направили одразу 45 дронів, 19 з яких було збито ППО. А в Київській області через атаку дронів було пошкоджено будинки. Раніше повідомлялося про одного пораненого.

Також РФ вдарила дронами по енергосистемі залізниці в Дніпропетровській області. Для гасіння пожежі на одному з об'єктів регіону залучали пожежний поїзд.

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Київська областьДрониППОВійна в Україні