Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО

Фото: ППО збила 72 з 145 дронів під час атаки РФ по Україні 19 березня (Getty Images)

Росія в ніч на 19 березня влаштувала комбіновану атаку ракетами і дронами по Україні. ППО працювала в 12 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 19 березня (із 19.00 18 березня) противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М", чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні. Цілі окупанти запускали з шести напрямків - Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Як відпрацювала ППО Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. "Станом на 08.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазначили військові. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Крім того, 56 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені.