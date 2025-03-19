Атака дронов на Киевскую область: количество раненых возросло (фото)

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 19 марта российская армия атаковала Украину шестью рекетами, в том числе баллистикой, и 145 дронами. Тревога в стране объявлялась несколько раз.

В частности, на Киев россияне направили сразу 45 дронов, 19 из которых были сбиты ПВО. А в Киевской области из-за атаки дронов были повреждены дома. Ранее сообщалось об одном раненом.

Также РФ ударила дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области. Для тушения пожара на одном из объектов региона привлекался пожарный поезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.