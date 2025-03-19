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Атака дронов на Киевскую область: количество раненых возросло (фото)

Фото: из-за атаки дронов на Киевскую область 19 марта пострадали два человека (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали дронами Киевскую область в ночь на 19 марта. Сейчас уже известно о двух раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, ночью 19 марта из-за падения обломков вражеского БпЛА в Бучанском районе пострадали два человека.

"60-летний мужчина получил ранения нижних конечностей и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ на Киевскую область

Пожарные ликвидировали возгорание в таунхаусах. Также в трех населенных пунктах района повреждены автомобили и частично разрушены частные дома.

 

Последствия атаки РФ на Киевскую область в ночь на 19 марта (facebook.com/MNSKOB)

В Обуховском и Фастовском районах ликвидировано возгорание травяного настила.

 

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 19 марта российская армия атаковала Украину шестью рекетами, в том числе баллистикой, и 145 дронами. Тревога в стране объявлялась несколько раз.

В частности, на Киев россияне направили сразу 45 дронов, 19 из которых были сбиты ПВО. А в Киевской области из-за атаки дронов были повреждены дома. Ранее сообщалось об одном раненом.

Также РФ ударила дронами по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области. Для тушения пожара на одном из объектов региона привлекался пожарный поезд.

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