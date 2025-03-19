ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Атака дронів на Київську область: кількість поранених зросла (фото)

Київська область, Середа 19 березня 2025 09:41
UA EN RU
Атака дронів на Київську область: кількість поранених зросла (фото) Фото: через атаку дронів на Київську область 19 березня постраждали двоє людей (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували дронами Київську область в ніч на 19 березня. Наразі вже відомо про двох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, уночі 19 березня через падіння уламків ворожого БпЛА у Бучанському районі постраждали дві людини.

"60-річний чоловік отримав поранення нижніх кінцівок та був госпіталізований. Йому надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ на Київську область

Вогнеборці ліквідували займання в таунхаусах. Також у трьох населених пунктах району пошкоджено автівки та частково зруйновано приватні будинки.

Наслідки атаки РФ на Київську область в ніч на 19 березня (facebook.com/MNSKOB)

В Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу.

Обстріл РФ по Україні

У ніч на 19 березня російська армія атакувала Україну шістьма рекетами, зокрема балістикою, і 145 дронами. Тривогу в країні оголошували кілька разів.

Зокрема, на Київ росіяни направили одразу 45 дронів, 19 з яких було збито ППО. А в Київській області через атаку дронів було пошкоджено будинки. Раніше повідомлялося про одного пораненого.

Також РФ вдарила дронами по енергосистемі залізниці в Дніпропетровській області. Для гасіння пожежі на одному з об'єктів регіону залучали пожежний поїзд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Дрони ППО Війна в Україні
NEWS
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я