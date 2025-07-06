Атака дронів: у Київській області пошкоджені будинки та є поранені

За його даними, внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вишгородському районі постраждали три людини.

Зокрема, чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці.

"Пошкоджено два багатоповерхові будинки. Знищено вогнем 4 гаражні приміщення та автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджено", - написав Калашник.

Він додав, що на місці прильоту відбувається пожежа складського приміщення. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

"В одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження. Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Більш детальна інформація згодом", - додав голова Київської ОВА.