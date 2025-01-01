Атака дронів на Київ: з'явились фото наслідків

Росіяни атакували Київ у перший день нового року. Зафіксовані руйнування у двох районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/VA_Kyiv)
Згідно з даними ДСНС, як й згадувалось вище, руйнування зафіксовані у двох районах міста:
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)
За словами міського голови Києва Віталія Кличка, у Святошинському районі пошкоджені трамвайні колії за сто метрів від трамвайного депо.
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/t.me/gunpKyiv)
"Рятувальники завершують роботи і одразу до відновлення колій приступлять дорожники", - заявив мер та додав, що в трьох трамваях було пошкоджено скло.
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/vitaliy_klitschko)
Від початку повномасштабного вторгнення ворог застосовує абсолютно різноманітний арсенал для атаки проти України: ракети, безпілотні літальні апарати (БпЛА), артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБ) й не тільки, що створює серйозну загрозу для цивільних.
Ніч 1 січня не стала виключення. Близько о 7 ранку у Києві спрацювала протиповітряна оборона (ППО). Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок обстрілу столиці.
Детальніше про наслідки атаки Росії на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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