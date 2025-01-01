RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Атака дронов на Киев: появились фото последствий

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне атаковали Киев в первый день нового года. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы.

 

 

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/VA_Kyiv)

Согласно данным ГСЧС, как и упоминалось выше, разрушения зафиксированы в двух районах города:

  • Печерский район: частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, а также пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. метров. Огонь был локализован, одна женщина спасена. В том же числе произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания;
  • Святошинский район: в результате атаки разрушены гаражи, а также произошло возгорание на площади 20 кв. метров.
 

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)

Повреждение трамвайных путей 

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе повреждены трамвайные пути в ста метрах от трамвайного депо. 

 

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/t.me/gunpKyiv)

"Спасатели завершают работы и сразу к восстановлению путей приступят дорожники", - заявил мэр и добавил, что в трех трамваях было повреждено стекло. 

 

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/vitaliy_klitschko)

Обстрел Украины

С начала полномасштабного вторжения враг применяет абсолютно разнообразный арсенал для атаки против Украины: ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБ) и не только, что создает серьезную угрозу для гражданских.

Ночь 1 января не стала исключением. Около 7 утра в Киеве сработала противовоздушная оборона (ППО). По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших в результате обстрела столицы.

Подробнее о последствиях атаки России на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине