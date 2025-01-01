Атака дронов на Киев: появились фото последствий

Россияне атаковали Киев в первый день нового года. Зафиксированы разрушения в двух районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/VA_Kyiv)
Согласно данным ГСЧС, как и упоминалось выше, разрушения зафиксированы в двух районах города:
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
По словам городского головы Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе повреждены трамвайные пути в ста метрах от трамвайного депо.
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/t.me/gunpKyiv)
"Спасатели завершают работы и сразу к восстановлению путей приступят дорожники", - заявил мэр и добавил, что в трех трамваях было повреждено стекло.
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/vitaliy_klitschko)
С начала полномасштабного вторжения враг применяет абсолютно разнообразный арсенал для атаки против Украины: ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБ) и не только, что создает серьезную угрозу для гражданских.
Ночь 1 января не стала исключением. Около 7 утра в Киеве сработала противовоздушная оборона (ППО). По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших в результате обстрела столицы.
Подробнее о последствиях атаки России на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.