Атака дронов на Киев: появились фото последствий

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/VA_Kyiv)

Согласно данным ГСЧС, как и упоминалось выше, разрушения зафиксированы в двух районах города:

Печерский район : частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, а также пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. метров. Огонь был локализован, одна женщина спасена. В том же числе произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания;

: частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, а также пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. метров. Огонь был локализован, одна женщина спасена. В том же числе произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания; Святошинский район: в результате атаки разрушены гаражи, а также произошло возгорание на площади 20 кв. метров.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)

Повреждение трамвайных путей

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе повреждены трамвайные пути в ста метрах от трамвайного депо.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/t.me/gunpKyiv)

"Спасатели завершают работы и сразу к восстановлению путей приступят дорожники", - заявил мэр и добавил, что в трех трамваях было повреждено стекло.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/vitaliy_klitschko)

Обстрел Украины

С начала полномасштабного вторжения враг применяет абсолютно разнообразный арсенал для атаки против Украины: ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА), артиллерию, управляемые авиационные бомбы (УАБ) и не только, что создает серьезную угрозу для гражданских.

Ночь 1 января не стала исключением. Около 7 утра в Киеве сработала противовоздушная оборона (ППО). По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших в результате обстрела столицы.

Подробнее о последствиях атаки России на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.