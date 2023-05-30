Атака дронів на Київ: від падіння уламків спалахнули пожежі, є постраждалі

Так, за словами градоначальника, нинішня нічна атака дронами - масштабна. Вибухи фіксуються у різних районах на правому та лівому березі столиці.

Екстрені служби виїхали на виклики у Подільський, Печерський, Дарницький, Голосіївський, Святошинський та Дніпровський райони.

Що відомо на цей момент:

У Дарницькому районі через падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку.

У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу . Як уточнив Кличко, це 27-річна жінка. У Київській МВА додали, що в цьому районі зафіксовано також падіння уламків, і інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

. Як уточнив Кличко, це 27-річна жінка. У Київській МВА додали, що в цьому районі зафіксовано також падіння уламків, і інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Також у Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерхівці. Кличко повідомив, що на місці працюють медики та рятувальники.

У Голосіївському районі, додають в Київській МВА, внаслідок падіння уламків у багатоповерховому житловому будинку вибито вікна та вирвані двері в декількох квартирах.

В багатоповерхівці в Голосіївському районі, де сталася пожежа - евакуюють мешканців. Кличко повідомив, що було виявлено одну потерпілу.

Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва (фото: t.me/VA_Kyiv)

У Печерському районі внаслідок падіння уламків спалахнули 3 автомобілі.

В Подольскому районі сталося загоряння в житловому будинку. Мер уточнив, що інформація про постраждалих поки не надходила, і на місці працюють екстрені служби.

У Дніпровському районі також зафіксовано падіння уламків в нежитловій забудові, проте ці дані уточнюються.

У Святошинському районі за попередніми даними уламки впали на територію одного з підприємств, і дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

У Київській МВА також показали фото пожежі в будинку в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої повітряної цілі.

Пожежа в Дарницькому районі (фото: t.me/VA_Kyiv)

Також заходів закликає залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Чергова атака РФ на Київ

У Києві та області, як і в деяких інших областях України, цієї ночі знову оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з черговою атакою дронами, у регіонах працює ППО. Незабаром після цього у Києві пролунали вибухи.

Нинішня атака РФ на столицю України стала вже 17-ою за рахунком із початку травня.

Вчора під час масштабної атаки всі повітряні цілі противника були збиті нашою ППО, а уламки знайшли в кількох районах Києва. При цьому через нічну атаку в столиці загинула одна людина і ще двоє отримали поранення.

А вже вдень у понеділок, 29 травня, сталася ще одна атака - у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу ППО.

Військові заявили, що РФ випустила по столиці 11 ракет з ОТРК "Іскандер", частина з них - балістичні. Сили ППО знищили всі цілі, а уламки ракет впали у кількох районах міста.

Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.