Атака дронів на Київ: від падіння уламків спалахнули пожежі, є постраждалі

У Києві через вибухи та падіння уламків збитих повітряних цілей противника цієї ночі в деяких районах сталися пожежі, а також відомо про постраждалих
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал мер столиці Віталія Кличка.
Так, за словами градоначальника, нинішня нічна атака дронами - масштабна. Вибухи фіксуються у різних районах на правому та лівому березі столиці.
Екстрені служби виїхали на виклики у Подільський, Печерський, Дарницький, Голосіївський, Святошинський та Дніпровський райони.
Що відомо на цей момент:
Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва (фото: t.me/VA_Kyiv)
Пожежа в Дарницькому районі (фото: t.me/VA_Kyiv)
Також заходів закликає залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.
У Києві та області, як і в деяких інших областях України, цієї ночі знову оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з черговою атакою дронами, у регіонах працює ППО. Незабаром після цього у Києві пролунали вибухи.
Нинішня атака РФ на столицю України стала вже 17-ою за рахунком із початку травня.
Вчора під час масштабної атаки всі повітряні цілі противника були збиті нашою ППО, а уламки знайшли в кількох районах Києва. При цьому через нічну атаку в столиці загинула одна людина і ще двоє отримали поранення.
А вже вдень у понеділок, 29 травня, сталася ще одна атака - у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу ППО.
Військові заявили, що РФ випустила по столиці 11 ракет з ОТРК "Іскандер", частина з них - балістичні. Сили ППО знищили всі цілі, а уламки ракет впали у кількох районах міста.
Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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