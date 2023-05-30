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Атака дронов на Киев: от падения обломков вспыхнули пожары, есть пострадавшая

Фото: в Киеве из-за падения обломков дронов произошли пожары (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве из-за взрывов и падения обломков сбитых воздушных целей противника этой ночью в некоторых районах произошли пожары, а также известно о пострадавшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэр столицы Виталия Кличко.

Так, по словам градоначальника, нынешняя ночная атака дронами - масштабная. Взрывы фиксируются в разных районах на правом и левом берегу столицы.

Экстренные службы выехали на вызовы в Подольский, Печерский, Дарницкий и Голосеевский районы.

Что известно на данный момент:

  • В Дарницком районе из-за падения обломков произошел пожар в частном доме.
  • В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. Как уточнил Кличко, это 27-летняя женщина. В Киевской ГВА добавили, что в этом районе зафиксировано также падение обломков, и информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
  • В Печерском районе в результате падения обломков загорелись 3 автомобиля.

Также мэр призывает оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Новость дополняется...

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Киеватака дроновПожарВзрыв