Атака дронов на Киев: от падения обломков вспыхнули пожары, есть пострадавшая

В Киеве из-за взрывов и падения обломков сбитых воздушных целей противника этой ночью в некоторых районах произошли пожары, а также известно о пострадавшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэр столицы Виталия Кличко.
Так, по словам градоначальника, нынешняя ночная атака дронами - масштабная. Взрывы фиксируются в разных районах на правом и левом берегу столицы.
Экстренные службы выехали на вызовы в Подольский, Печерский, Дарницкий и Голосеевский районы.
Что известно на данный момент:
Также мэр призывает оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
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