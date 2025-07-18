Атака дронів на Київ: стало відомо про перші наслідки

"Фіксуємо наслідки ворожої атаки в Дарницькому районі. На дах житлового будинку впала частина БПЛА", - повідомив він.

За попередніми даними, пожежа внаслідок падіння не спалахнула. Також не надходила інформація про постраждалих.

Мешканців і гостей української столиці закликали не ігнорувати повітряну тривогу і залишатися в укриттях, оскільки дронова атака триває.

Згідно з останніми даними Повітряних сил України, активність ворожої тактичної авіації була зафіксована на північно-східному та східному напрямках. Зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Також нові групи ворожих ударних безпілотників було помічено у напрямку Миколаївської області з акваторії Чорного моря.