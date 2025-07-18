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Атака дронов на Киев: стало известно о первых последствиях

Фото: в Киеве есть первые последствия атаки дронов (facebook.com/pvkshid)
Автор: Мария Рагуткина

В результате атаки дронов на Киев, вечером, 18 июля, зафиксированы первые последствия. Часть вражеского беспилотника упала на жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

"Фиксируем последствия вражеской атаки в Дарницком районе. На крышу жилого дома упала часть БПЛА", - сообщил он.

По предварительным данным, пожар в результате падения не вспыхнул. Также не поступала информация о пострадавших.

Жителей и гостей украинской столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу и оставаться в укрытиях, поскольку дроновая атака продолжается.

Согласно последним данным Воздушных сил Украины, активность вражеской тактической авиации была зафиксирована на северо-восточном и восточном направлениях. Сохранаяется угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Также новые группы вражеских ударных беспилотников были замечены в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.

Комбинированная атака на Украину 18 июля

Вечером, 18 июля, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Ракеты летели на Днепр, а на Полтаву летели дроны.

После 19:30 россияне запустили ряд скоростных целей. Сначала взрывы прогремели в районе Полтавы.

Одновременно россияне запустили несколько групп ударных дронов. Была объявлена угроза ударов для города Чернигов.

Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к украинской столице. В Киеве повторно объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.

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