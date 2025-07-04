Атака дронів на Київ: у Соломянському районі пожежі, всі локації - житлові будинки

Внаслідок обстрілу в Солом'янському районі столиці горять житлові будинки.

Точна кількість прильотів та обсяг руйнувань уточнюються, інформація оновлюється в режимі реального часу.

"Попередньо маємо декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації - житлові будинки. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - йдеться у повідомленні о 01:23.

Попередньо даних про загиблих чи постраждалих не надходило, проте рятувальники та комунальні служби продовжують працювати на місцях влучань.

Влада вкотре закликала мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, одразу спускатися в укриття та залишатися там до офіційного відбою.

"Росіяни вчергове доводять свій статус терористів та злочинців. Бережіть себе, сьогодні буде довга та складна ніч. Наші захисники роблять все, аби мінімізувати наслідки", - написав Тимур Ткаченко.

Пізніше він додав, що у Дарницькому районі впав дрон без подальшої детонації. В цьому випадку обійшлося без пожежі.