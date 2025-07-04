Атака дронов на Киев: в Соломенском районе пожары, все локации - жилые дома

В результате обстрела в Соломенском районе столицы горят жилые дома.

Точное количество прилетов и объем разрушений уточняются, информация обновляется в режиме реального времени.

"Предварительно имеем несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации - жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших", - говорится в сообщении в 01:23.

Предварительно данных о погибших или пострадавших не поступало, однако спасатели и коммунальные службы продолжают работать на местах попаданий.

Власти в очередной раз призвали жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги, сразу спускаться в укрытие и оставаться там до официального отбоя.

"Россияне в очередной раз доказывают свой статус террористов и преступников. Берегите себя, сегодня будет длинная и сложная ночь. Наши защитники делают все, чтобы минимизировать последствия", - написал Тимур Ткаченко.

Позже он добавил, что в Дарницком районе упал дрон без дальнейшей детонации. В этом случае обошлось без пожара.