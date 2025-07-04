Атака дронов на Киев: в Соломенском районе пожары, все локации - жилые дома

Россияне в ночь на 4 июля массированно атакуют Киев дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram.
В результате обстрела в Соломенском районе столицы горят жилые дома.
Точное количество прилетов и объем разрушений уточняются, информация обновляется в режиме реального времени.
"Предварительно имеем несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации - жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших", - говорится в сообщении в 01:23.
Предварительно данных о погибших или пострадавших не поступало, однако спасатели и коммунальные службы продолжают работать на местах попаданий.
Власти в очередной раз призвали жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги, сразу спускаться в укрытие и оставаться там до официального отбоя.
"Россияне в очередной раз доказывают свой статус террористов и преступников. Берегите себя, сегодня будет длинная и сложная ночь. Наши защитники делают все, чтобы минимизировать последствия", - написал Тимур Ткаченко.
Позже он добавил, что в Дарницком районе упал дрон без дальнейшей детонации. В этом случае обошлось без пожара.
Напомним, российская армия регулярно атакует Киев и область дронами и ракетами, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру и запугать мирное население.
Так, тревога в Киеве продолжается еще с раннего вечера, 3 июля. За это время в столице уже много раз были слышны звуки дронов, работы ПВО и взрывов.
При этом российские власти отрицают, что во время полномасштабной войны армия РФ сознательно обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских городов и сел, разрушая больницы, школы, детсады, энергетические и водоснабжающие объекты.
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