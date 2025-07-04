Атака дронів на Київ: у Соломянському районі пожежі, всі локації - житлові будинки
Росіяни в ніч проти 4 липня масовано атакують Київ дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка у Telegram.
Внаслідок обстрілу в Солом'янському районі столиці горять житлові будинки.
Точна кількість прильотів та обсяг руйнувань уточнюються, інформація оновлюється в режимі реального часу.
"Попередньо маємо декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації - житлові будинки. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - йдеться у повідомленні о 01:23.
Попередньо даних про загиблих чи постраждалих не надходило, проте рятувальники та комунальні служби продовжують працювати на місцях влучань.
Влада вкотре закликала мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, одразу спускатися в укриття та залишатися там до офіційного відбою.
"Росіяни вчергове доводять свій статус терористів та злочинців. Бережіть себе, сьогодні буде довга та складна ніч. Наші захисники роблять все, аби мінімізувати наслідки", - написав Тимур Ткаченко.
Пізніше він додав, що у Дарницькому районі впав дрон без подальшої детонації. В цьому випадку обійшлося без пожежі.
Нагадаємо, російська армія регулярно атакує Київ та область дронами і ракетами, намагаючись знищити критичну інфраструктуру та залякати мирне населення.
Так, тривога у Києві триває ще з раннього вечора, 3 липня. За цей час в столиці вже багато разів було чути звуки дронів, роботи ППО та вибухів.
При цьому російська влада заперечує, що під час повномасштабної війни армія РФ свідомо обстрілює цивільну інфраструктуру українських міст і сіл, руйнуючи лікарні, школи, дитсадки, енергетичні й водопостачальні об’єкти.
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