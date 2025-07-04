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Атака дронов на Киев: в Соломенском районе пожары, все локации - жилые дома

Киев, Пятница 04 июля 2025 01:48
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Атака дронов на Киев: в Соломенском районе пожары, все локации - жилые дома Иллюстративное фото: спасатели работают на месте попадания (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Россияне в ночь на 4 июля массированно атакуют Киев дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram.

В результате обстрела в Соломенском районе столицы горят жилые дома.

Точное количество прилетов и объем разрушений уточняются, информация обновляется в режиме реального времени.

"Предварительно имеем несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации - жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших", - говорится в сообщении в 01:23.

Предварительно данных о погибших или пострадавших не поступало, однако спасатели и коммунальные службы продолжают работать на местах попаданий.

Власти в очередной раз призвали жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги, сразу спускаться в укрытие и оставаться там до официального отбоя.

"Россияне в очередной раз доказывают свой статус террористов и преступников. Берегите себя, сегодня будет длинная и сложная ночь. Наши защитники делают все, чтобы минимизировать последствия", - написал Тимур Ткаченко.

Позже он добавил, что в Дарницком районе упал дрон без дальнейшей детонации. В этом случае обошлось без пожара.

Напомним, российская армия регулярно атакует Киев и область дронами и ракетами, пытаясь уничтожить критическую инфраструктуру и запугать мирное население.

Так, тревога в Киеве продолжается еще с раннего вечера, 3 июля. За это время в столице уже много раз были слышны звуки дронов, работы ПВО и взрывов.

При этом российские власти отрицают, что во время полномасштабной войны армия РФ сознательно обстреливает гражданскую инфраструктуру украинских городов и сел, разрушая больницы, школы, детсады, энергетические и водоснабжающие объекты.

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Киев Пожар Атака дронов
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