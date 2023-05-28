У Києві сили ППО збили понад 20 дронів, але йде друга хвиля

У Києві під час ворожої атаки ударними дронами українські військові збили понад 20 повітряних цілей ворога. Однак очікується друга хвиля "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

"Сили ППО знищили вже понад 20 БПЛА, що рухалися на Київ. Але на столицю йде нова хвиля дронів.", - зазначає він.

Також заходів закликає городян залишатися в укриттях.

"Не нехтуйте своєю безпекою. Ніч буде складною", - пише він.

Згодом Кличко повідомив про групи ворожих БПЛА, що рухаються в бік Києва одразу з кількох напрямків.

Нічна атака дронів на Київ

Цієї ночі у Києві пролунала серія вибухів на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні. Наші військові збивають ворожі повітряні цілі - ворожі дрони.

Внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на даху 9-поверхового будинку в Печерському районі столиці. Також заходів повідомив про вибухи у Солом'янському районі.

За попередньою інформацією, в результаті ворожої атаки є один загиблий, ще троє постраждалих. Як повідомив мер Києва Кличко, у Солом’янському районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35-ти років, загинув 41-річний чоловік.