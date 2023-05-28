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У центрі Києва уламки дрона впали на будинок, сталася пожежа

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Неділя 28 травня 2023 02:35
У центрі Києва уламки дрона впали на будинок, сталася пожежа Фото: в Києві сталася пожежа внаслідок падіння уламків (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни в ніч на 28 травня атакували Київ. Уламки, що виникли внаслідок збиття ворожого дрона, спричинили пожежу на даху багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Пожежа сталася в Печерському районі, інформація по постраждалим уточнюється. Мер Києва Віталій Кличко уточнив що мова йде про 9-поверховий будинок.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - закликали у КМВА.

Кличко також повідомив про вибухи в Солом'янському районі міста і про пожежу в Голосіївському.

З'явилися фото наслідків падіння уламків

Нічна повітряна атака 28 травня

Вночі, 28 травня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомлялось про запуск дронів-камікадзе типу Shahed.

Основною ціллю ворога став Київ, вибухи лунали в декілької районах столиці, є і жертви. Так, в Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків на АЗС загинула людина, ще троє людей отримали поранення.

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