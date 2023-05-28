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Атака дронів на Київ: уламки впали на АЗС, є жертви

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Неділя 28 травня 2023 02:43
Атака дронів на Київ: уламки впали на АЗС, є жертви Фото: в Києві уламки дрона впали на АЗС, є жертви (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 28 травня росіяни масовано атакують Київ "шахедами", внаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа на АЗС, одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Повідомляється, що трагедія сталася в Голосіївському районі столиці. Троє людей постраждали, ще одна - загинула.

"Інформація уточняється. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!" - зазначили в КМВА.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що пожежа сталася на АЗС в Солом'янському районі міста. Там госпіталізували 35-річну жінку, а 41-річний чоловік загинув.

Нічна повітряна атака 28 травня

В ніч на 28 травня, було оголошено повітряну тривогу в більшості областей України. Моніторингові групи, а пізніше і влада, повідомили про запуск противником дронів-камікадзе типу Shahed.

Пізніше стало відомо, що основною ціллю є Київ. Вибухи лунали в Святошинському, Голосіївському, Печерському районах міста. Так, на даху 9-поверхівки сталася пожежа.

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