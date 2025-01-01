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Атака дронів на Київ: під завалами знайшли загиблу, постраждалих вже 7

Фото: через дронову російську атаку на Київ 1 січня є загибла (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

Через дронову російську атаку на Київ 1 січня є загибла. Кількість постраждалих зросла до 7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА, Офіс генпрокурора.

"В житловому будинку, в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БПЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку", - йдеться у повідомленні КМВА.

Сім постраждалих

Крім того, кількість постраждалих зросла до 7 людей.

"Серед них дві вагітні жінки", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі рятувальна операція триває.

Новина доповнюється....

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