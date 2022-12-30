Атака дронів на Київ: в ОП показали наслідки (фото)

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили атаку на Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО збили усі ворожі цілі, але уламки спричинили пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Безпілотник Shahed влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували", - написав він.
Також було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок - у ньому вибиті вікна з 1 по 5 поверхи.
Даних про постраждалих немає.
Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 грудня росіяни спрямували по столиці сім "Шахедів", п'ять були збиті над Києвом і два - на підльоті до міста.
Загалом окупанти випустили 16 дронів, що атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.
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