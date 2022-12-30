Атака дронов на Киев: в ОП показали последствия (фото)
Сегодня ночью российские оккупанты совершили атаку на Киев с помощью иранских дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО сбили все вражеские цели, но обломки привели к повреждениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Беспилотник Shahed попал в четырехэтажное админздание в Голосеевском районе. Из-за этого произошел пожар, его ликвидировали", - написал он.
Также был поврежден девятиэтажный жилой дом - в нем выбиты окна с 1 по 5 этажа.
Данных о пострадавших нет.
Напомним, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семь "Шахедов", пять были сбиты над Киевом и два - на подлете в город.
Всего оккупанты выпустили 16 дронов, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.
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