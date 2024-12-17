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Атака дронів на Київ: у місті зафіксовано падіння уламків в низці районів

Ілюстративне фото: у Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Києві зафіксовано падіння уламків в чотирьох районах. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

Внаслідок атаки дронів: 

  • в Солом'янському районі пошкоджено легковий автомобіль. Зокрема виявлено уламки на території лікарні; 
  • в Печерському районі пошкоджено вікно в житловому будинку; 
  • в Дніпровському районі пошкоджено скління вікон в житловому будинку; 
  • в Голосіївському районі виявлено уламок у дворі житлового будинку.

"Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - додав Попко. 

Атака дронів на Київ 

О 09:47 у Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ), своєю чергою, попередили громадян про рух дронів у північній частині столиці. 

Через деякий час у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко попередив про роботу протиповітряної оборони (ППО), а також рух дрона в напрямку центра міста. 

Вже о 10:03 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги. 

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