Атака дронів на Київ: у місті зафіксовано падіння уламків в низці районів

Внаслідок атаки дронів:

в Солом'янському районі пошкоджено легковий автомобіль. Зокрема виявлено уламки на території лікарні;

пошкоджено легковий автомобіль. Зокрема виявлено уламки на території лікарні; в Печерському районі пошкоджено вікно в житловому будинку;

пошкоджено вікно в житловому будинку; в Дніпровському районі пошкоджено скління вікон в житловому будинку;

пошкоджено скління вікон в житловому будинку; в Голосіївському районі виявлено уламок у дворі житлового будинку.

"Інформації щодо постраждалих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - додав Попко.

Атака дронів на Київ

О 09:47 у Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ), своєю чергою, попередили громадян про рух дронів у північній частині столиці.

Через деякий час у Києві пролунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко попередив про роботу протиповітряної оборони (ППО), а також рух дрона в напрямку центра міста.

Вже о 10:03 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.