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Атака дронов на Киев: в городе зафиксировано падение обломков в ряде районов

Иллюстративное фото: в Киеве зафиксировано падение обломков в ряде районов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпПЛА) в Киеве зафиксировано падение обломков в четырех районах. Информация о пострадавших пока не поступала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

В результате атаки дронов:

  • в Соломенском районе поврежден легковой автомобиль. Также обнаружены обломки на территории больницы; 
  • в Печерском районе повреждено окно в жилом доме;
  • в Днепровском районе повреждено остекление окон в жилом доме;
  • в Голосеевском районе обнаружен осколок во дворе жилого дома.

"Информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - добавил Попко.

Атака дронов на Киев

В 09:47 в Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ), в свою очередь, предупредили граждан о движении дронов в северной части столицы.

Через некоторое время в Киеве прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко предупредил о работе противовоздушной обороны (ПВО), а также движении дрона в направлении центра города.

Уже в 10:03 в столице объявили отбой воздушной тревоги.

 

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