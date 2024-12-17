Атака дронов на Киев: в городе зафиксировано падение обломков в ряде районов
В результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпПЛА) в Киеве зафиксировано падение обломков в четырех районах. Информация о пострадавших пока не поступала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.
В результате атаки дронов:
- в Соломенском районе поврежден легковой автомобиль. Также обнаружены обломки на территории больницы;
- в Печерском районе повреждено окно в жилом доме;
- в Днепровском районе повреждено остекление окон в жилом доме;
- в Голосеевском районе обнаружен осколок во дворе жилого дома.
"Информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - добавил Попко.
Атака дронов на Киев
В 09:47 в Киеве, а также ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ), в свою очередь, предупредили граждан о движении дронов в северной части столицы.
Через некоторое время в Киеве прогремели взрывы. Городской голова Виталий Кличко предупредил о работе противовоздушной обороны (ПВО), а также движении дрона в направлении центра города.
Уже в 10:03 в столице объявили отбой воздушной тревоги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.