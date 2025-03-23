Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла (фото)

У Києві до 10 осіб зросла кількість постраждалих через обстріл росіян у ніч на 23 березня. Ще троє людей загинули, зокрема дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
"Троє загиблих, серед них 5-річна дитина, десять постраждалих унаслідок атаки РФ на Київ", - розповіли в прокуратурі.
За даними слідства, 23 березня близько 00:19 внаслідок атаки БпЛА на Київ пошкоджено багатоповерховий будинок у Дніпровському районі столиці.
"В одній із квартир на останньому поверсі загинула 80-річна жінка. Також пошкоджено ще кілька квартир. У трьох осіб діагностовано гостру реакцію на стрес", - ідеться в повідомленні.
Крім того, у Дніпровському районі постраждав 29-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок падіння уламків безпілотників. Пошкоджено вікна в дитячому садку та ресторані.
Наслідки атаки РФ на Київ 23 березня (t.me/kyiv_pro_office)
У Голосіївському районі столиці через ворожу атаку загорілася тимчасова споруда, де жила сім'я з дитиною.
"Загинули 5-річна дівчинка та її 35-річний батько. 26-річну матір дитини госпіталізовано до лікарні", - додали в прокуратурі.
Також у Подільському та Печерському районах пошкоджено багатоквартирні будинки, у Голосіївському та Шевченківському - понад десять автомобілів.
Наслідки атаки РФ на Київ 23 березня (t.me/dsns_telegram)
Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочини держави-агресора. Точна кількість постраждалих встановлюється.
Російські війська кілька ночей поспіль атакують Київ. Після опівночі в Києві лунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами. У низці районів столиці горіли будинки. Уже після 3:00 неділі, 23 березня, повідомили про першу жертву і постраждалих через атаку.
Пізніше кількість жертв і постраждалих продовжувала зростати. До цього повідомлялося, що через обстріл Києва постраждали 8 осіб, три людини загинули, зокрема 5-річна дитина.
Зазначимо, що загалом росіяни випустили по Україні 147 дронів, більшу частину з них вдалося збити ППО. При цьому ця атака РФ мала одну важливу особливість.
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