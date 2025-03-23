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Атака дронов на Киев: количество пострадавших возросло (фото)

Фото: до десяти человек возросло количество пострадавших из-за атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве до 10 человек возросло количество пострадавших из-за обстрела россиян в ночь на 23 марта. Еще три человека погибли, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"Трое погибших, среди них 5-летний ребенок, десять пострадавших в результате атаки РФ на Киев", - рассказали в прокуратуре.

Днепровский район

По данным следствия, 23 марта около 00:19 в результате атаки БпЛА на Киев поврежден многоэтажный дом в Днепровском районе столицы.

"В одной из квартир на последнем этаже погибла 80-летняя женщина. Также повреждены еще несколько квартир. У трех человек диагностирована острая реакция на стресс", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Днепровском районе пострадал 29-летний мужчина, который получил ранения в результате падения обломков беспилотников. Повреждены окна в детском саду и ресторане.

 

Последствия атаки РФ на Киев 23 марта (t.me/kyiv_pro_office)

Голосеевский район

В Голосеевском районе столицы из-за вражеской атаки загорелась временная постройка, где жила семья с ребенком.

"Погибли 5-летняя девочка и ее 35-летний отец. 26-летняя мать ребенка госпитализирована в больницу", - добавили в прокуратуре.

Другие районы столицы

Также в Подольском и Печерском районах повреждены многоквартирные дома, в Голосеевском и Шевченковском - более десяти автомобилей.

 

Последствия атаки РФ на Киев 23 марта (t.me/dsns_telegram)

Сейчас на местах работают спасатели и правоохранители, которые документируют преступления государства-агрессора. Точное количество пострадавших устанавливается.

Атака РФ на Киев

Российские войска несколько ночей подряд атакуют Киев. После полуночи в Киеве раздавались взрывы.

Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами. В ряде районов столицы горели дома. Уже после 3:00 воскресенья, 23 марта, сообщили о первой жертве и пострадавших из-за атаки.

Позже число жертв и пострадавших продолжало расти. До этого сообщалось, что из-за обстрела Киева пострадали 8 человек, три человека погибли, в том числе 5-летний ребенок.

Отметим, что в общей сложности россияне выпустили по Украине 147 дронов, большую часть из них удалось сбить ПВО. При этом эта атака РФ имела одну важную особенность.

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