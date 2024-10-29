Атака дронів на Київ: у ДСНС показали та уточнили наслідки падіння уламків

Нічна атака дронів

В ніч на вівторок, 29 жовтня, російські ударні безпілотники типу "Шахед" знову атакували багато областей України.

У Києві впродовж ночі двічі оголошували повітряну тривогу: спочатку близько 2:00, а згодом близько 4:20 ранку.

Під час другої тривоги, у місті прогриміли вибухи.

Внаслідок роботи сил ППО, у Солом'янському районі столиці впали уламки, на місці падіння спалахнула пожежа.

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