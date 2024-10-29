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Атака дронов на Киев: в ГСЧС показали и уточнили последствия падения обломков

Фото: на месте падения обломков БпЛА возник пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

В результате падения обломков сбитого российского дрона в Киеве повреждены здания и автомобили. Согласно последним данным, ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Отмечается, что в 04:29 из-за атаки БпЛА загорелись припаркованные авто, магазин и торговое сооружение. Также произошла разгерметизация газовой трубы.

Спасатели локализовали пожар на площади 50 кв. м в 05:17 и ликвидировали в 05:37.

Эвакуированы 15 человек, 6 пострадавших переданы медикам. Госпитализирован мужчина с ранениями ног.

Спасатели продолжают эвакуацию и разборку конструкций.

ГСЧС и Нацполиция продемонстрировали последствия падения обломков сбитого беспилотника.

 

Фото: ГСЧС (t.me/dsns_telegram) и Национальная полиция Украины (t.me/gunpKyiv/6043)

Ночная атака дронов

В ночь на вторник, 29 октября, российские ударные беспилотники типа "Шахед" снова атаковали многие области Украины.

В Киеве в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу: сначала около 2:00, а затем около 4:20 утра.

Во время второй тревоги, в городе прогремели взрывы.

Вследствие работы сил ПВО, в Соломенском районе столицы упали обломки БпЛА, на месте падения вспыхнул пожар.

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Война в УкраинеАтака дронов