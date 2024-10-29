Атака дронов на Киев: в ГСЧС показали и уточнили последствия падения обломков

Ночная атака дронов

В ночь на вторник, 29 октября, российские ударные беспилотники типа "Шахед" снова атаковали многие области Украины.

В Киеве в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу: сначала около 2:00, а затем около 4:20 утра.

Во время второй тревоги, в городе прогремели взрывы.

Вследствие работы сил ПВО, в Соломенском районе столицы упали обломки БпЛА, на месте падения вспыхнул пожар.

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