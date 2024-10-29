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Атака дронів на Київ: у ДСНС показали та уточнили наслідки падіння уламків

Київ, Вівторок 29 жовтня 2024 06:21
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Атака дронів на Київ: у ДСНС показали та уточнили наслідки падіння уламків Фото: на місці падіння уламків БпЛА виникла пожежа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок падіння уламків збитого російського дрона у Києві пошкоджені будівлі та автомобілі. За останніми даними, поранень зазнали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Зазначається, що о 04:29 через атаку БпЛА загорілися припарковані авто, магазин і торговельна споруда. Також сталася розгерметизація газової труби.

Рятувальники локалізували пожежу на площі 50 кв. м о 05:17 та ліквідували о 05:37.

Евакуйовано 15 людей, 6 постраждалих передано медикам. Чоловіка з пораненнями ніг ушпиталено.

Рятувальники продовжують евакуацію та розбирання конструкцій.

ДСНС та Нацполіція показали наслідки падіння уламків збитого безпілотника.

Фото: ДСНС (t.me/dsns_telegram) і Національна поліція України (t.me/gunpKyiv/6043)

Нічна атака дронів

В ніч на вівторок, 29 жовтня, російські ударні безпілотники типу "Шахед" знову атакували багато областей України.

У Києві впродовж ночі двічі оголошували повітряну тривогу: спочатку близько 2:00, а згодом близько 4:20 ранку.

Під час другої тривоги, у місті прогриміли вибухи.

Внаслідок роботи сил ППО, у Солом'янському районі столиці впали уламки, на місці падіння спалахнула пожежа.

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