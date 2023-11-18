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Атака дронів. У Києві тривога, у області працюють сили ППО

Фото: росіяни знову атакують Україну дронами (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві та низці областей України оголосили тривогу через загрозу ударних дроні, які запустила Росія. У Київській області повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА, Київську МВА та Повітряні сили України.

Наразі тривога оголошена у Києві, Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. За повідомленням Повітряних сил, тривога пов'язана з загрозою застосування ворожих ударних дронів. Росіяни запустили декілька груп дронів на територію України.

Як повідомили в Київській ОВА, у Київській області по ворожих дронах вже працюють сили ППО. Мешканців області закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО, а також не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

За даними Повітряних сил, одна група ворожих дронів наближається до Києва. Загрозу для столиці підтверджують і в КМВА.

"Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування безпілотників", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада у Києві та низці областей двічі лунала повітряна тривога через загрозу дронів. Росіяни випустили 38 "Шахедів", але сили ППО збили 29 з них.

Також вночі був атакований об'єкт енергетики в Одеській області, там спалахнула пожежа. Постраждав співробітник, а в області без світла залишилися 2 тисячі споживачів.

Все, що відомо про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївКиївська областьатака дронів