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Атака дронов. В Киеве тревога, в области работают силы ПВО

Фото: россияне снова атакуют Украину дронами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу из-за угрозы ударных дронов, которые запустила Россия. В Киевской области сообщают о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА, Киевскую ГВА и Воздушные силы Украины.

Сейчас тревога объявлена в Киеве, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях. По сообщению Воздушных сил, тревога связана с угрозой применения вражеских ударных дронов. Россияне запустили несколько групп дронов на территорию Украины.

Как сообщили в Киевской ОВА, в Киевской области по вражеским дронам уже работают силы ПВО. Жителей области призвали не фотографировать и не снимать на видео работу ПВО, а также не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

По данным Воздушных сил, одна группа вражеских дронов приближается к Киеву. Угрозу для столицы подтверждают и в КГВА.

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения беспилотников", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, в ночь на 18 ноября в Киеве и ряде областей дважды раздавалась воздушная тревога из-за угрозы дронов. Россияне выпустили 38 "Шахедов", но силы ПВО сбили 29 из них.

Также ночью был атакован объект энергетики в Одесской области, там разгорелся пожар. Пострадал сотрудник, а в области без света осталось 2 тысячи потребителей.

Все, что известно о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

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КиевКиевская областьатака дронов