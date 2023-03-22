Атака дронів-камікадзе на Київ: усі повітряні цілі у небі столиці знищені

Російські військові сьогодні вночі, 22 березня, атакували столицю України за допомогою дронів-камікадзе. Завдяки злагодженій роботі ППО, всі повітряні цілі були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

"Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА у напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були боєприпаси "Shahed", що перешкоджали. Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені" , - Заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, нічна атака окупантів обійшлася без жертв та руйнувань.