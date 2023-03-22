Атака дронов-камикадзе на Киев: все воздушные цели в небе столицы уничтожены
Российские военные сегодня ночью, 22 марта, атаковали столицу Украины с помощью дронов-камикадзе. Благодаря слаженной работе ПВО все воздушные цели были уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ГВА.
"Враг не прекращает атаку на Киев. Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные БПЛА в направлении столицы. По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы "Shahed". Силами нашей ПВО все цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева, были уничтожены", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
По его словам, ночная атака оккупантов обошлась без жертв и разрушений.
Ранее в Киевской ОВА предупредили жителей о возможной атаке дронов-камикадзе и заявили, что силы ПВО готовы к отражению угрозы.
Позже сообщалось, что в Киевской области были слышны взрывы, сообщалось о работе украинских сил противовоздушной обороны в регионе.
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